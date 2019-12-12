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Сегодня студенты орловских вузов написали «Правовой диктант»

Акция приурочена ко Дню Конституции.


На 20 вопросов об основных положениях главного документа страны отводился один час. По итогам диктанта определят трех победителей. На результат влияет правильность ответов, а также время выполнения заданий.

Анна Захарова, руководитель Орловского городского отделения «Молодой гвардии»: «Мы проводим «Правовой диктант» с целью определения правовой грамотности, правовой культуры и патриотического воспитания молодёжи города Орла. Нашими основными задачами явилось предоставить участникам возможность проверки своих знаний в правовой области, а также привлечь внимание средств массовой информации к проблеме изучения права».



Артемий Лукьянчиков
12 декабря 2019 года
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