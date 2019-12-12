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В Орле поправку справедливороссов отправили на доработку

Сегодня на комитете Орловского облсовета по местному самоуправлению и регламенту рассмотрели изменения в региональный закон о проведении публичных мероприятий. С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия».


Все дело в том, что в законе о митингах четко прописано, что публичные мероприятия нельзя проводить ближе 50 метров от других объектов. По сути, несогласие с чем-либо можно выражать только в очень отдаленных и непопулярных у населения местах. Еще одно предложение - исключить из формулировок отказа абстрактные причины.

Руслан Перелыгин, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Орловском облсовете: «Наша поправка полностью копирует решение Конституционного суда, которое было вынесено по республике Коми. Мы считаем, что формулировка не должна быть абстрактной, каждая заявка на проведение митинга или шествия должна быть рассмотрена и дано четкое аргументированное либо согласие, либо отказ».

В результате обсуждения поправка не прошла, ее рекомендовано было доработать.


Орловское Информбюро
12 декабря 2019 года
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