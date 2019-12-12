30 юных орловцев накануне Дня Конституции получили паспорта Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации молодым жителям города состоялась в Военно-историческом музее.





Поздравить ребят с праздником пришли представители власти, правоохранительных органов, общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области.



В завершении мероприятия для молодых граждан выступили орловские баянисты и певцы, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

12 декабря 2019 года



