Объявлены торги на реконструкцию Красного моста в Орле Сегодня стало известно, что администрация Орла объявила электронный аукцион.





Начальная (максимальная) стоимость контракта - больше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Определиться с подрядчиком мэрия планирует до конца года. Срок исполнения работ - до декабря 2024-го.





Надежда Невматулина

12 декабря 2019 года



