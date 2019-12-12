Орел украшают к празднику В частности, к Новому году начали украшать Тургеневский мост.





В связи с работами по декорированию моста до 16 декабря временно ограничено движение транспорта. Идет монтаж световых декоративных консолей.





Надежда Невматулина

12 декабря 2019 года



