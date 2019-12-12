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В Орле прошли соревнования по скиппингу

Прыжки со скакалкой в этом году окончательно перестали быть простым развлечением - Министерство спорта официально признала скиппинг видом спорта. И Орел является одной из «точек его роста». Сегодня состоялись соревнования по скиппингу на призы ректора Опорного университета.


С 1 октября 2019 года скиппинг - официально признанный в России вид спорта. И у юных спортсменов из школы №49 города Орла есть хорошие шансы стать одними из первых чемпионов страны. Если, конечно, ребята продолжат упорно трудиться на тренировках, как советует 10-летняя Мария Новикова. Ученица школы №51 дружит со спортом уже год и за это время успела выступить на нескольких турнирах.

Мария Новикова, участница соревнований: «Я пришла сюда сама, уговорила маму, чтобы она повела меня сюда. Я занималась, занималась и поехала в Ростов на свои первые соревнования. Там я заняла несколько призовых мест».

Скакалка в спортивной сумке 19-летнего Ивана Достовалова лежит уже пять лет. Раньше прыгал на волейболе, теперь - в кикбоксинге. Развитие в скиппинге - не самоцель, но свою спортивную жизнь Иван без скакалки уже не представляет.

Иван Достовалов, участник соревнований: «Скакала - это неотъемлемый аксессуар в жизни любого бойца, спортсмена. Она очень хорошо прокачивает выносливость и помогает готовиться к соревнованиям».

Кубок ректора ОГУ по скиппингу - соревнования дебютные. В них приняли участие студенты и школьники из Орла и области. Самому младшему скипперу - 7 лет, самому старшему - за 30. Всего чуть более 100 человек.

Валерий Бойко, главный судья соревнований: «Когда пройдут первые соревнования, я думаю, что сработает сарафанное радио и будет уже намного больше участников. В этом году чуть больше ста человек участвует. У Орла есть шансы принять чемпионат России по скиппингу. Если нам достанется такая честь - мы проведем. У нас есть прекрасный зал, у нас хорошее расположение - до нас доехать легко всем. Мы готовы провести чемпионат России по скиппингу».

Впереди у руководства - утверждение правил и норм проведения соревнований, у спортсменов - долгие и упорные тренировки - чтобы вместе достигать новых спортивных вершин.


Анастасия Дорохова
12 декабря 2019 года
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