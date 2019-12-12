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Сегодня, в День Конституции, состоялся общероссийский день приема граждан

Орловцы также имели возможность задать вопросы представителям власти и различных структур.


Так, к губернатору Орловской области обратились жители Лужков, в частности, просили оказать содействие в благоустройстве микрорайона - отремонтировать тротуары, установить освещение и обустроить детские площадки, а также помочь решить вопрос с транспортным сообщением. Глава региона Андрей Клычков дал поручения профильным департаментам найти выход из ситуации.

Глава исполнительной власти Орла разбирался в ежедневных проблемах жизни горожан. Это и ремонт кровли многоквартирного дома, и городское благоустройство. Поднимали вопросы безопасности дорожного движения и просили помощи в личных вопросах. Всего на прием к Александру Муромскому пришли 8 человек.

Также приемы граждан прошли во всех региональных и областных управлениях. К примеру, в прокуратуре только за сегодняшний день по обращениям было принято 20 мер прокурорского реагирования, возбуждено 2 уголовных дела.


Татьяна Напольских
12 декабря 2019 года
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