В эти минуты в Орле проходит выставка-продажа картин в рамках благотворительного проекта «Дети солнца» Всего на выставке представлено около 50 картин.





Это проект регионального отделения всероссийского Фонда мира. У каждой из картин, нарисованных детьми из интернатов и детских домов, есть своя уникальная история. Орловцы могли познакомиться с работами в начале сентября. Сегодня в здании Сбербанка на Брестской проходит выставка-продажа. Часть из картин была продана онлайн. Вырученные средства пойдут на благотворительность.





Анастасия Дорохова

12 декабря 2019 года



