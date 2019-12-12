Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- В день Основного Закона - открыты двери исполнительной власти и контролирующих органов. Сегодня прошли приемы граждан. Мы побывали на нескольких из них.



- В этих стенах скоро начнут исполняться мечты. В регионе будут делать процедуру ЭКО. Бесплатно, по медицинскому полису.



- Им 30 миллионов лет, а на орловской земле, точнее в воде, они появились лишь 22 года назад как краснокнижные млекопитающие. В «Орловском Полесье» переписали выхухолей.



- Допрыгались до официального вида спорта! Сегодня в Орле прошел турнир по скиппингу. Почему прыжки со скакалкой - не только девичье увлечение?



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Вести-Орёл

12 декабря 2019 года



