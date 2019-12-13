Готовность номер один Сегодня в Орле оценят подготовку ведомственных служб к предстоящим новогодним праздникам.





На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудят, какие меры обеспечения пожарной безопасности будут приняты во время праздничных мероприятий и каникул. Об этом расскажут не только руководители экстренных служб, но и представители власти муниципальных образований региона. Помимо этого, подведут итоги уходящего года, проанализируют статистику ЧС, оценят, насколько грамотно действовали службы в разных ситуациях. И обозначат задачи на 2020-й.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



