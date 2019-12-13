В преддверии праздников в Орле уже проводятся профилактические мероприятия

Проверяется, доступны ли для пожарной техники подъезды к различным социально-важным объектам. Управляющим компаниям и собственникам многоквартирных домов рекомендуется проверить подвалы, чердаки и технические этажи – не размещаются ли там несанкционированные производства и склады. Проводятся беседы с населением на тему правильного использования пиротехники. Администрацией Орла будет составлен перечень площадок для запуска фейерверков и салютов.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



