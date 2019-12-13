О подводных камнях всемирной сети – в подробностях Сегодня в Орле состоится форум «Развитие медиаграмотности в молодежной среде».





В программе - обсуждение тем, связанных с киберпространством, психографикой и социальными сетями. Поговорят о том, какие опасности подстерегают пользователей на просторах интернета и как избежать неприятностей. Участников встречи ждет просмотр тематических фильмов и свободное общение со спикерами из столицы. Специалисты научат орловскую молодежь анализировать и оценивать медиатексты, понимать их суть, использовать информацию на работе, в учебе и в повседневной жизни.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



