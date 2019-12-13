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Внести свой вклад в сохранение окружающий среды может каждый из нас

Жителей и гостей Орла приглашают принять участие в акции «Второй шанс» и сдать на переработку вторсырье.


Сдать можно крышки, макулатуру, алюминиевые и пластиковые бутылки, но только прозрачные. Акция организована волонтерами опорного вуз и проходит в областном центре уже не впервые. На этот раз работает больше точек сбора.

Вторсырьё принимают 14 декабря в Орле по адресам:

1. Микрорайон Наугорский, Приборостроительная 45, с 11:00 до 13:00;

2. Микрорайон Зареченский, Емлютина 12, бар «Пробочка». С 11:30 до 13:30;

3. Заводской район, рядом с памятником Лескову с 12:00 до 14:00;

4. Лужки, ул. 6-й Орловской дивизии 11 Б, с 12:00 до 14:00;

5. Северный район, Раздольная, 68 Б (во дворе дома) с 11:00 до 13:00

Отметим, что средства, полученные от сдачи вторсырья, пойдут на благотворительные цели - детям с ограниченными возможностями здоровья, в помощь приютам для животных и на восстановление лесов.


Мария Семак
13 декабря 2019 года
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