Внести свой вклад в сохранение окружающий среды может каждый из нас Жителей и гостей Орла приглашают принять участие в акции «Второй шанс» и сдать на переработку вторсырье.





Сдать можно крышки, макулатуру, алюминиевые и пластиковые бутылки, но только прозрачные. Акция организована волонтерами опорного вуз и проходит в областном центре уже не впервые. На этот раз работает больше точек сбора.



Вторсырьё принимают 14 декабря в Орле по адресам:



1. Микрорайон Наугорский, Приборостроительная 45, с 11:00 до 13:00;



2. Микрорайон Зареченский, Емлютина 12, бар «Пробочка». С 11:30 до 13:30;



3. Заводской район, рядом с памятником Лескову с 12:00 до 14:00;



4. Лужки, ул. 6-й Орловской дивизии 11 Б, с 12:00 до 14:00;



5. Северный район, Раздольная, 68 Б (во дворе дома) с 11:00 до 13:00



Отметим, что средства, полученные от сдачи вторсырья, пойдут на благотворительные цели - детям с ограниченными возможностями здоровья, в помощь приютам для животных и на восстановление лесов.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



