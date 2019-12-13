В Орле состоится торжественная церемония закрытия Года Театра Итоги творческого года подведут сегодня в «Свободном пространстве».





Гостей приглашают к 19:00. Для зрителей подготовили совместное представление четыре театра – «Свободное пространство», им. Тургенева, «Русский стиль» и театр кукол. Будет возможность и вспомнить самые яркие постановки 2019 года – в фойе разместят экспозицию афиш и фотовыставку самых значимых культурных событий уходящего года.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



