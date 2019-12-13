В Орел привезут частицу пояса Пресвятой Богородицы Святыню доставят из Санкт-Петербурга.





Согласно преданию, пояс был сплетен из шерсти руками самой Пречистой Девы. Почти тысячу лет хранился в Константинополе. Потом была перевезена в Грузию, а уже оттуда – на Афон. В 2011 году греческие монахи подарили святыню Казанскому кафедральному собору в Санкт-Петербурге.



На Орловщину ковчег прибудет завтра, 14 декабря. Торжественная встреча состоится в 11 часов. И до 17 декабря ковчег будет находиться в Ахтырском кафедральном соборе Орла.





Мария Семак

13 декабря 2019 года



