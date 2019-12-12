С марта будущего года владельцев маршруток обяжут устанавливать регистраторы внутри салонов Это позволит фиксировать поведение водителя и пассажиров. Этот вопрос обсудили депутаты Орловского горсовета.





Видеозапись с регистраторов поможет разбирать спорные ситуации. Прошедшие торги на организацию перевозок обсудили сегодня депутаты горсовета Орла. Контракты с перевозчиками заключат сразу на год. Это - основное изменение. Сами маршруты остались прежними. Их - 28. С аукциона были сняты маршруты № 6 и № 25 - из-за того, что изменилась их схема движения. После решения технических вопросов и их выставят на торги.





Татьяна Напольских

12 декабря 2019 года



