ФНС: 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам С окончанием года наступает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам. Не позднее 31 декабря их должны оплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, которые занимаются частной практикой.





В 2019 году размер фиксированных платежей составляет 36238 рублей:



- 29354 р. - взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС);

- 6884 р. - взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС).



Индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход превышает 300 тысяч рублей, необходимо перечислить еще 1% от суммы превышения в срок не позднее 1 июля 2020 года.



Уплата страховых взносов в фиксированном объеме производится всеми лицами, имеющими статус индивидуального предпринимателя, независимо от фактического осуществления деятельности.



Оплатить фиксированные платежи по страховым взносам можно в режиме онлайн – с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» и Интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».





Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



