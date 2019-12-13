ФНС: 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам

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ФНС: 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносамС окончанием года наступает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам. Не позднее 31 декабря их должны оплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, которые занимаются частной практикой.
В 2019 году размер фиксированных платежей составляет 36238 рублей:
- 29354 р. - взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- 6884 р. - взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС).
Индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход превышает 300 тысяч рублей, необходимо перечислить еще 1% от суммы превышения в срок не позднее 1 июля 2020 года.
Уплата страховых взносов в фиксированном объеме производится всеми лицами, имеющими статус индивидуального предпринимателя, независимо от фактического осуществления деятельности.
Оплатить фиксированные платежи по страховым взносам можно в режиме онлайн – с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» и Интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».
Орловское Информбюро
13 декабря 2019 года