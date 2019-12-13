пятница 13.12.2019 11:12:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

ФНС: 31 декабря истекает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам

С окончанием года наступает срок уплаты фиксированных платежей по страховым взносам. Не позднее 31 декабря их должны оплатить индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, которые занимаются частной практикой.


В 2019 году размер фиксированных платежей составляет 36238 рублей:

- 29354 р. - взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС);
- 6884 р. - взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС).

Индивидуальным предпринимателям, чей годовой доход превышает 300 тысяч рублей, необходимо перечислить еще 1% от суммы превышения в срок не позднее 1 июля 2020 года.

Уплата страховых взносов в фиксированном объеме производится всеми лицами, имеющими статус индивидуального предпринимателя, независимо от фактического осуществления деятельности.

Оплатить фиксированные платежи по страховым взносам можно в режиме онлайн – с помощью «Личного кабинета налогоплательщика» и Интернет-сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».


Орловское Информбюро
13 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.