Орловцев приглашают на "Хоровод талантов" 15 декабря в 14 часов в Областном центре народного творчества состоится отчётный концерт-капустник.





В воскресенье со своими творческими подарками на сцене центра народного творчества в "Хороводе талантов" примут участие русский народный Хор им. Александра Крепких и ансамбль народных инструментов.



Зрителей порадуют клуб авторской песни, танцевальный проект «Калейдоскоп», студия спортивно-бального танца «Жемчужина», фольклорный ансамбль «Взойди солнце», арт-группа «Ради жизни», хор ветеранов «Вдохновение», «Орловская гармония», ансамбль межнационального танца «Дикий Кавказ» и многие другие.



Приглашаются все желающие.



Начало в 14:00.





Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



