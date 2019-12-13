В Орловской области из незаконного оборота изъято 273 единицы гражданского оружия Такие данные за уходящий год приводит пресс-служба Росгвардии.





Сотрудниками Росгвардии аннулировано 83 лицензии и разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия. У недобросовестных владельцев было изъято 273 единицы гражданского оружия и 164 патрона к нему.



При этом, восемь орловцев сдали оружие на добровольной возмездной основе.













Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



