Накануне днем в Орле сбили 10-летнего мальчика Ребенок переходил дорогу в неустановленном месте.





12 декабря в 13:20 водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по ул. МОПРа и в районе д.31 произошел наезд на пешехода - мальчика 2009 г.р., который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого перекрестка. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в НКМЦ им. Круглой.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано16ДТП, среди которых 4ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы. Пострадали 2 несовершеннолетних пешехода.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



