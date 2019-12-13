В Орле пострадала пожилая женщина-пешеход ДТП произошло на "зебре".





12 декабря в Орле в 10:15 водитель, управляя автомобилем ИЖ-27175-037, двигался по улице Поселковой и в районе д. №1 допустил наезд на 79-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу им. Семашко.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано16ДТП, среди которых 4ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы. Пострадали 2 несовершеннолетних пешехода.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области







Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



