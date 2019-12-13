В Кромах под колеса грузовика попала девочка-подросток ДТП произошло вечером 12 декабря в Кромах.





Водитель, управляя автомобилям ИСУЗУ, при движении по трассе М-2 «Крым», проходящей через поселок Кромы, не уступил дорогу и допустил наезд на 15-летнюю девочку, пересекающую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девочка была доставлена в медицинское учреждение, госпитализирована.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано16 ДТП, среди которых 4ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы. Пострадали 2 несовершеннолетних пешехода.









Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



