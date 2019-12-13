В Орле юный водитель нарушил ПДД В результате пострадал человек.



12 декабря в Орле в 19:15 18-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», двигался по ул. Покровской и в районе дома № 18 не уступил дорогу на перекрестке неравнозначных дорог ул. Покровская - ул.Советская и допустил столкновение с «Рено Каптюр», который двигался по ул.Советской. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения, не госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего зарегистрировано16ДТП, среди которых 4ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы. Пострадали 2 несовершеннолетних пешехода.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



