Зарплата – через прокуратуру Прокуратура добилась того, чтобы работникам одного из бюджетных учреждений Глазуновского района Орловской области выплатили долги по зарплате.





Задолженность более 77 тысяч рублей сложилась перед сотрудниками Медведевского культурно-досугового объединения. Прокурор внес представление в адрес главы местной администрации. Сейчас долг - погашен.





Татьяна Напольских

13 декабря 2019 года



