Сегодня ночью в Железнодорожном районе Орла без света остались некоторые жилые дома

В результате скачка напряжения без электричества остались дома на улицах Фомина, Новосильской и Набережной Дубровинского, а также детский сад № 58.



На место сразу прибыли несколько бригад ресурсоснабжающей компании. Подачу электроэнергии уже восстановили.





Артемий Лукьянчиков

13 декабря 2019 года



