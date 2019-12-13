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Орловская прокуратура выслушала граждан

Не один десяток обращений приняли надзорные органы региона в Единый день приема граждан. Консультации прошли во всех структурных подразделениях прокуратуры.


Жалобы, с которыми граждане пришли на консультацию, касались самых разных правовых аспектов - это и соблюдение трудового законодательства, в сфере ЖКХ, здравоохранения. По каждому обращению организованы проверочные мероприятия и по их результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Инна Вшевцова, старший помощник прокурора Орловской области по рассмотрению обращений и приёму граждан: «В общероссийский день приема граждан имеется техническая возможность соединения с уполномоченными органами власти для оперативного решения проблем, возникающих у граждан Орловской области. Прокурорами принято более 20 мер прокурорского реагирования, возбуждено два уголовных дела».

Отметим, что на сайте ведомства указан график приема граждан - когда и к кому можно обратиться. Кроме того, работает интернет-приемная, где тоже можно оставить жалобу.


Татьяна Напольских
13 декабря 2019 года
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