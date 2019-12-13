В Орле открылась фотовыставка «Экология души» Это проект Орловского фотографического общества при краеведческом музее и орловского городского отделения Союза журналистов России. Он рассчитан на широкий круг профессионалов и любителей фотографии. На первом этапе были представлены шесть фотоочерков.





На открытии выставки зрители увидели шесть историй о разных людях, рассказанных языком фотографии. Благодаря этим очеркам можно представить себе жизнь человека, его окружение, работу, профессию и стремления души. Это портреты людей, которые живут в разных уголках Орловской области, все они по-своему знамениты, все увлечены каким-то делом. Как, например, монахиня Мария из Свято-Введенского женского монастыря. Эта серия принадлежит фотографу Игорю Сигалову.



Игорь Сигалов, руководитель детской фотостудии «Этюд» Дома творчества №5 г.Орла: «С детьми мы сейчас работаем над темой православия, получили благословение митрополита. Игуменья Введенского монастыря матушка Олимпиада дала нам благословение на съемку, и на выставке представлены работы, связанные с подворьем женского монастыря».

Главная идея проекта - знакомство зрителей с обычными людьми, чей труд радует и вдохновляет других. Свои работы на первом этапе представили Леонид Тучнин, Татьяна Озёрина, Сергей Чупахин, Денис Никишин. По замыслу авторов проекта фотовыставка будет пополняться новыми работами и в течение года будет путешествовать по районам области с учебной целью - для того чтобы обратить внимание фотографов, как правильно подходить к съемке людей. Но, кроме того, идея проекта - знакомство зрителей с обычными людьми, чей труд радует и вдохновляет других.



Леонид Тучнин, фотограф, сотрудник Орловского краеведческого музея: «Мы должны запечатлеть тех людей, о которых многие говорят: «Вот хороший человек». И вот это серия о хороших людях, и не случайно мы эту выставку назвали «Экология души», это все о чистоте помыслов, о чистоте дел. Вот в чем смысл нашего проекта».

В большей степени, конечно, проект - образовательный, он побывает в редакциях всех районных газет. На встречах с фотолюбителями и начинающими фотографами будут проходить мастер-классы, где профессионалы поделятся секретами мастерства, расскажут о нюансах репортажной съемки, и, конечно, найдут новых героев для фотоисторий.





Эва Стасюлевич

13 декабря 2019 года



