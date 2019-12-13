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Орловские барабанщицы покорили город Курск

Девушки выступили в Межрегиональном чемпионате ударных инструментов. Жюри оценивало музыкальность, сложность исполняемых произведений, оригинальность подачи материала. Наш коллектив стал лучшим в категории «Мажоретки-барабанщицы», тем самым подтвердив, что названия для ансамбля выбрано правильно – «Триумф».


Лучшие ударники, солисты и музыкальные группы, а также коллективы мажореток собрались в Курском областном Дворце молодежи. Жюри самого громкого в прямом смысле слова - чемпионата оценивали сложность произведений, музыкальность и, конечно, эффектность и артистизм. Орловские барабанщицы в мае этого года уже отличились в Санкт-Петербурге, приняв участие в событие, вошедшем в Книгу рекордов Гиннеса. Они стали частью самого массового и продолжительного крещендо на барабанах - рекордный ритм держали 11 минут. Там же барабанщицы обзавелись новыми музыкальными инструментами и решили усложнить программу. В новом амплуа выступили и в Межрегиональном чемпионате барабанщиков, причем, весьма успешно. Орловских мажореток в Курске заметили и запомнили.

Инна Шевцова, руководитель ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Это было здорово! Мы участвовали в одном мероприятии с именитыми барабанщиками. В жюри были профессионалы. И когда мы получили первое место - это было круто!».

Ансамбль барабанщиц тренируется в подвале - это единственное место, где они никому не мешают, и здесь большое пространство, которое позволяет репетировать перестроение, как на параде.

Бас-барабан в ансамбле главный инструмент. Задает ритм всему коллективу, но тому, кто на нем играет, не позавидуешь, инструмент весит ни много ни мало 10 килограммов.

Екатерина Маслик, участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Очень большая нагрузка на спину, но чтобы было удобнее, есть специальное крепление, оно помогает, но все равно это стоит больших усилий. И палочки специальные, они отличаются от других».

Маленькие барабаны, хотя и весят в два раза меньше, играть на них тоже непросто. И хотя на ударных нет ни струн, ни клавиш, они способны издавать совершенно разные звуки. Можно стучать и по корпусу барабана, и по ободу.

Диана Сабирова участница ансамбля барабанщиц «Триумф»: «Есть еще у нас инструмент - кавбелл. Мы его используем в новогоднем номере, он издает звук, похожий на колокольчик».

Кстати, кавбелл, тарелки, бас-барабан и новые костюмы студентки-барабанщицы приобрели за свой счет.

Орловцы выступление «Триумфа» увидят в ближайшее время - на новогоднем представлении, которое пройдет на улице Ленинской 21 декабря.


Татьяна Тимохина
13 декабря 2019 года
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