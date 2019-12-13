Орловские каратисты достигли очередных вершин в спорте Три золотые и две бронзовые медали привезли воспитанники школы «Орёл-Карат» с Всероссийских соревнований «Надежды России», которые прошли в Тюмени. Турнир стал отборочным к Первенству Европы. Потому конкуренция была весьма серьезная - больше 800 участников.





Своих сильнейших бойцов прислали спортивные школы из пятидесяти регионов нашей страны. По итогам соревнований орловские спортсмены завоевали 5 место в групповом зачёте. И теперь готовятся к выступлению на Первенстве Европы, которое состоится в следующем году.



На соревнованиях в Тюмени орловский каратист Асиман Мамедов стал чемпионом России в шестой раз. Победа далась нелегко. Во-первых, спортсмену нужно было преодолеть психологический барьер - два года назад он получил серьёзную травму, и с тех пор первое место ему не давалось. Во-вторых, он выступал в самой тяжёлой категории - 18-20 лет, 75 килограммов. Без тренера, отметил спортсмен, золота могло бы и не быть.



Асиман Мамедов, победитель Всероссийских отборочных соревнований к Первенству Европы: «В полуфинале я проигрывал 4:3, и оставалось буквально три секунды - тренер подсказал бить в корпус. Я принял к сведению и попал в корпус. Получилось 4:4, и по решению судей отдали победу мне. Мы вышли в финал и забрали свое золото».

Алексей Панкратов, тренер ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Если победа Асимана прогнозировалась, то Наташа и Артем золото выиграли впервые. И если при таких раскладах, при такой уверенности они проявят себя на Первенстве Европы, я думаю, что это будет гарантированная медаль».

Наталье Сергеевой медаль далась нелегко, но выступила спортсменка достойно - она одержала пять побед в пяти поединках и пропустила всего 1 балл. Юниор Артём Лобанов, как отметил тренер, к каждому бою подходил с «холодной» головой.



Наталья Сергеева, победитель Всероссийских отборочных соревнований к Первенству Европы: «Готовиться к Европе мы начнем уже сейчас. Это сложные соревнования, к которым нужно усердно готовиться».

Артём Лобанов, победитель Всероссийских отборочных соревнований к Первенству Европы: «Нужно ставить удар ногами, я в основном руками работаю. И в тактике нужно добавить моменты».

Молодёжный чемпионат Европы по карате пройдёт в столице Венгрии в начале февраля. При этом недавнее заявление Всемирного антидопингового агентства о четырехлетней дисквалификации нашей страны на Олимпиадах и чемпионатах мира на выступление молодёжной сборной России не повлияет.



Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Данные санкции никак не касаются ни Первенства, ни Чемпионата Европы, и наши ребята в составе сборной команды России, и с флагом и гимном, и в форме страны будут представлять нашу родину в Венгрии на Европе».

Но до Чемпионата Европы орловские каратисты будут участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм. Они пройдут в подмосковном Парамоново через 10 дней.





Антон Киселёв

13 декабря 2019 года



