За последнюю неделю почти 4,5 тысячи орловцев обратились за помощью к медикам с признаками простуды Порядка 70% из них - дети до 14-ти лет. В Роспотребнадзоре говорят, что эпидемический порог превышен на 11,5%. А в 15-ти школах региона объявлен карантин по отдельным классам.





В детских садах гриппу и простуде ставят заслон. Поэтому утренние фильтры стали регулярными. Это осмотр детей, измерение температуры и опрос родителей. Дети с признаками заболевания отправляются домой, чтобы не допустить распространения инфекций и вирусов. Санитарные врачи напоминают о профилактике. Например, о том, что не следует забывать о мерах личной гигиены и не только.



Любовь Замулина, замначальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Необходимо проводить влажную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, проветривание помещений, проведения обеззараживания воздуха с применением ультрафиолетовых бактерицидных ламп, нужно удлинить прогулки детей на свежем воздухе, соответственно, в одежде согласно погоде».





Надежда Невматулина

13 декабря 2019 года



