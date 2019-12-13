Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Грипп не пройдет. Влажная уборка помещений и утренние фильтры в детских садах Орла помогают противостоять инфекциям и вирусам.



- Праздники под знаком безопасности. Сегодня на заседании КЧС обсудили подготовку к Новому году.



- Кто в «Орловском полесье» живет? Почему выхухоль осторожничает и не показывается людям, и как специалисты пересчитали особей? Наш сюжет о сохранении популяции краснокнижного животного.



- Пояс молитвенницы и заступницы. Завтра святыня прибудет на Орловскую землю.



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Вести-Орёл

13 декабря 2019 года



