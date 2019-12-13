Возможно, болезни Альцгеймера и Паркинсона будут остановлены в Орле ОГУ им. Тургенева в лице НТЦ биомедицинской фотоники вошел в список победителей конкурса на получение федерального мегагранта, проводившегося в рамках национального проекта «Наука». На эти средства будет открыта лаборатория, которая как раз и будет заниматься нейродегенеративными процессами на уровне клеток.





Они стали третьими по сумме баллов из 36 вузов и НИИ, которые выиграли федеральные гранты. При этом подавали заявки более трехсот. Теперь будет создана суперсовременная лаборатория клеточной патологии и физиологии.

Александр Алексеев, и.о. декана лечебного факультета ОГУ им. Тургенева: «Для Орла в целом это большой прорыв. Поскольку научные исследования в области клеточной биологии у нас практически не проводятся, мы сможем выйти на мировой уровень, побывать в лабораториях ведущих ученых и войти с коллегами в коллаборацию для дальнейших исследований».

Мегагрант был получен для выяснения молекулярных и клеточных механизмов возникновения нейродегенеративных заболеваний и попытки их остановить. Руководитель проекта - ученый с мировым именем, профессор института неврологии Университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов.



Андрей Абрамов, профессор Университетского колледжа Лондона, руководитель проекта: «Здесь мы планируем изучать, как происходит возникновение и развитие нейродегенерации при болезнях Паркинсона, Альцгеймера, практически всех нейродегенеративных заболеваний, используя клетки с наследственными формами этого заболевания. Важно, что здесь, в Орловском университете, уже существовала группа, которая уже занималась приборостроением и разработками в области биофотоники, что нам позволит совместить несколько направлений в науке - физику, биологию и медицину».

Лаборатория будет создана в течение двух-трех лет, она будет оснащена оборудованием мирового уровня. Только современный микроскоп будет стоить более 25 миллионов рублей. Ольга Стельмащук одна из группы ученых, которые будут заниматься исследованиями.



Ольга Стельмащук, аспирант научно-технологического центра биомедицинской фотоники: «В надеждах и мечтах мы надеемся, что определим методы для ранней диагностики данных заболеваний, для того чтобы начинать лечение на ранних стадиях данной патологии и улучшить качество жизни населения».

Также для орловских ученых это возможность встречаться со светилами мировой науки, стажироваться в ведущих научных центрах, возможность серьезно заявить о себе в мировом научном сообществе. Этот грандиозный проект не только настоящее, но и будущее орловской науки и медицины, считают его участники.



Андрей Винокуров, доцент кафедры промышленной химии и биотехнологий ОГУ им. Тургенева: Это же для нас первая ступенька. Смысл этого гранта и смысл всей программы в том, что это даст стимул для дальнейших исследований, для получения нового финансирования для исследования новых областей в области клеточной биологии, медицины и фармацевтики».

А для простых орловцев это повод гордиться своими земляками и надежда на то, что будет сделан шаг к победе над болезнями Паркинсона, Альцгеймера и другими страшными недугами.





Елена Литинская

13 декабря 2019 года



