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Сегодня в музее Тургенева открылась выставка «Волшебный мир дерева»

Работы - исключительно из древесины. А смастерил все это орловский художник Сергей Новиков.


 На выставке можно увидеть мозаику из дерева, шкатулки, ларцы и макеты старинных автомобилей. Сергей Новиков с детства увлекается подобным мастерством, собирая старые открытки с изображением машин. Сначала он лепил из пластилина, а позже взялся за дерево. На одну такую работу тратится около трех недель, на пейзажи - чуть меньше, хотя, как признается автор, настроиться на резьбу по дереву сложнее, ведь здесь больше творчества, чем механизма.

Работы Сергея Новикова можно встретить на выставках и в частных коллекциях Китая, Франции, Германии и Италии.

Музей Тургенева как выставочный зал выбран не случайно - с фамилией писателя Сергея связывает очень многое.

Сергей Новиков художник, профессор кафедры живописи художественно-графического факультета ОГУ имени И.С. Тургенева: «Мой род оттуда пошел, все связано со Спасским, даже в том смысле, что этот Спасский дом я восстанавливал. Потом большое сотрудничество со Спасским у меня произошло в 1999 году, когда директор музея Левин Николай Ильич попросил для восстановленной церкви сделать иконостас».



Всеволод Трифонов
13 декабря 2019 года
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