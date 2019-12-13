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В Орле на территории под застройку нашли артефакты 17 и 18 веков

В центре Орла поработали липецкие археологи. Они проводили раскопки на месте будущей стройки, по адресу 2-я Посадская, 14.


2-я Посадская - это место является историческим центра Орла, и прежде чем начать здесь строительство жилого комплекса, необходимо было провести археологические раскопки. И археологи обнаружили артефакты 17 и 18 веков.

Липецкие археологи нашли котлованы от подвалов, подполья, хозяйственные ямы, которые использовались орловцами для хранения зерна и многочисленные предметы быта.

Александр Иншаков, археолог: «Самые яркие находки это монеты разных исторических эпох. Наиболее яркая находка - фрагменты оконного стекла, оно в древности имело форму круга, и несколько таких кусочков мы обнаружили. Оконное стекло позволяет говорить о высоком социальном статусе владельца дома».

Сейчас эти артефакты находятся в Липецке на экспертизе. Но в феврале в Орловском краеведческом музее планируют открыть выставку.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Липецкие археологи достаточно давно работают на территории города Орла и Орловской области, и их находки передаются в фонды нашего краеведческого музея».

На 2-й Посадкой, где предположительно в 18 веке жили зажиточные люди, будет семиэтажка. Как сообщил представитель застройщика, после завершения раскопок начнется строительство жилого комплекса.

2-я Посадская не единственное место, где во время раскопок найдены старинные предметы. Также артефакты были обнаружены в районе Красного моста, Детского и Городского парков - они тоже будут представлены на выставке в краеведческом музее.


Татьяна Тимохина
13 декабря 2019 года
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