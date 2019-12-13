Орловские парламентарии обратят внимание на онкозаболевания

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Орловские парламентарии обратят внимание на онкозаболеванияТакое решение депутаты приняли сегодня на заседании президиума облсовета.
Кстати, 21 декабря орловцы могут исключить онкологию, посетив консультацию московских специалистов.
Один из вопросов, который войдет в повестку декабрьской сессии, - обращение к министру здравоохранения, с просьбой внести изменения, направленные на предупреждение онкозаболеваний, в федеральное законодательство.
Последняя в этом году сессия запланирована на 19 декабря. А 21 числа в Орле пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи. Орловцев ждут на бесплатный консультативный прием.
Прием пройдет в Орловском онкологическом диспансере 21 декабря с 12 часов. Те пациенты, у которых есть плоские темные растущие родинки, могут исключить злокачественный процесс на консультации у московских и орловских онкологов.
Сергей Серегин, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Консультативный прием будут вести коллеги из онкологического центра профессора совместно с онкологами Областного онкологического диспансера. Мы планируем не только визуальный осмотр пациентов, но и использование дерматоскопии - это метод ранней диагностики злокачественной меланомы».
Елена Литинская
13 декабря 2019 года