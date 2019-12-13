Орловские парламентарии обратят внимание на онкозаболевания Такое решение депутаты приняли сегодня на заседании президиума облсовета.

Кстати, 21 декабря орловцы могут исключить онкологию, посетив консультацию московских специалистов.





Один из вопросов, который войдет в повестку декабрьской сессии, - обращение к министру здравоохранения, с просьбой внести изменения, направленные на предупреждение онкозаболеваний, в федеральное законодательство.



Последняя в этом году сессия запланирована на 19 декабря. А 21 числа в Орле пройдет день ранней диагностики злокачественной меланомы кожи. Орловцев ждут на бесплатный консультативный прием.



Прием пройдет в Орловском онкологическом диспансере 21 декабря с 12 часов. Те пациенты, у которых есть плоские темные растущие родинки, могут исключить злокачественный процесс на консультации у московских и орловских онкологов.



Сергей Серегин, врач-онколог Орловского областного онкологического диспансера: «Консультативный прием будут вести коллеги из онкологического центра профессора совместно с онкологами Областного онкологического диспансера. Мы планируем не только визуальный осмотр пациентов, но и использование дерматоскопии - это метод ранней диагностики злокачественной меланомы».





Елена Литинская

13 декабря 2019 года



