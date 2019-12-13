Региональный центр «Созвездие Орла» выпустил творческую смену Сегодня в Орловском институте культуры подвели итоги смен по направлению «Искусство».





Региональный центр «Созвездие Орла» был создан в рамках реализации национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».



С 11 ноября по 13 декабря на базе Орловского государственного института культуры проведено три образовательные программы: по образовательному туризму «Творчество. Талант. Туризм», по музыкально-исполнительскому искусству «Волшебный мир музыки», по хореографии «Танцевальный калейдоскоп». Более трехсот участников в течение двух месяцев встречались с выдающимися деятелями науки и искусства и посещали музеи. Каждый получил сертификат о прохождении обучения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



