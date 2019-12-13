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В Орле справедливороссы вышли с предложением о запрете продажи снюсов несовершеннолетним

Инициативу спровоцировала волна несчастных случаев, прокатившаяся по регионам, когда школьники травились данными изделиями, содержащими табак.


Проект закона о запрете продажи несовершеннолетним продукции, содержащей никотин, в частности снаффов и снюсов, на рассмотрение коллег внесла фракция «Справедливая Россия».

В России запрещён снюс из табака, а другие компоненты, пропитанные раствором никотина, под запрет не подпадают.

Медики отмечают, что большая доза никотина, которая содержится в пакетиках с измельченным увлажненным табаком, - опасна для здоровья подростка. Снюсы и снаффы также вызывают зависимость.

Ольга Прыткова, заведующая отделением наркологических расстройств взрослого и детского населения Орловского наркологического диспансера: «Никотин обладает сильным токсическим воздействием. Возможно даже при употреблении никотина получить передозировку, которая будет выражаться потерей сознания, угнетением сердечнососудистой деятельности. Говорят о том, что в некоторых регионах даже бывали летальные случаи от употребления этой новой никотиносодержащей продукции».



Антон Киселёв
13 декабря 2019 года
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