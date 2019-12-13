Орловские предприниматели приняли участие в международной бизнес-миссии в Монголии В ходе трех рабочих дней орловские компании провели более тридцати встреч.





Монголию посетили представители компаний, занятых в сфере переработки сельхозпродукции, производства лесопродукции, продажи пиломатериала широкого ассортимента, а также представители многопрофильного предприятия полного производственного цикла, которое производит различные виды климатического оборудования.



В ходе трех рабочих дней орловские компании провели более тридцати встреч с ведущими дистрибьюторами, которые обслуживают компании строительной сферы, ведущими сельскохозяйственными предприятиями, посетили Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии, Объединение оборонной промышленности при Министерстве обороны Монголии. В рамках Биржи контактов, организованной монгольскими партнерами, у делегации области была возможность презентации экспортного потенциала Орловского региона и компаний - участниц деловой поездки.



Состоялась рабочая встреча с Торговым представителем РФ в Монголии Максимом Васильевым, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия с Торговым представительством, перспективные направления сотрудничества с предприятиями Орловской области, были определены потребности монгольского рынка в продукции российского производства.



По итогам деловой поездки орловскими предприятиями направлен ряд коммерческих предложений монгольской стороне на поставку своей продукции, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 декабря 2019 года



