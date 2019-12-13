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Орловские предприниматели приняли участие в международной бизнес-миссии в Монголии

В ходе трех рабочих дней орловские компании провели более тридцати встреч.


Монголию посетили представители компаний, занятых в сфере переработки сельхозпродукции, производства лесопродукции, продажи пиломатериала широкого ассортимента, а также представители многопрофильного предприятия полного производственного цикла, которое производит различные виды климатического оборудования.

В ходе трех рабочих дней орловские компании провели более тридцати встреч с ведущими дистрибьюторами, которые обслуживают компании строительной сферы, ведущими сельскохозяйственными предприятиями, посетили Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии, Объединение оборонной промышленности при Министерстве обороны Монголии. В рамках Биржи контактов, организованной монгольскими партнерами, у делегации области была возможность презентации экспортного потенциала Орловского региона и компаний - участниц деловой поездки.

Состоялась рабочая встреча с Торговым представителем РФ в Монголии Максимом Васильевым, в ходе которой обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия с Торговым представительством, перспективные направления сотрудничества с предприятиями Орловской области, были определены потребности монгольского рынка в продукции российского производства.

По итогам деловой поездки орловскими предприятиями направлен ряд коммерческих предложений монгольской стороне на поставку своей продукции, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
13 декабря 2019 года
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