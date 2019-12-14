Ваше мнение? Сегодня состоятся публичные слушания по вопросу изменения архитектурного облика сквера Ермолова в Орле.





Напомним, там планируют построить фонтан. Жители областного центра могут внести свои замечания и предложения по поводу развития сквера. Есть возможность это сделать заранее, обратившись в городское управление градостроительства по телефону 76-43-52. А тех, кто желает высказаться сам и послушать других, ждут к 16 часам в большом зале администрации Орла. Также на встрече обсудят будущее и других скверов – Маяковского и Лескова.





Мария Семак

14 декабря 2019 года



