В этом году в Орловской области на учет поставлено 12 новых многоквартирных домов Об этом сообщает Кадастровая палата.





Если адресно, то – в микрорайоне «Болховскиом» на учет поставили две жилых новостройки и детский сад. Микрорайон «Зареченский» стал больше на три дома, появились здания и на улицах Михалицына и Гайдара. Новые адреса зарегистрировали также в Ливнах и Мценске.





Мария Семак

14 декабря 2019 года



