В Орловской области проверяют качество пиротехнической продукции Инспекторы по пожарной безопасности отправились в магазины.





Сотрудники управления напоминают: приобретая пиротехнические товары, будьте предельно внимательны.



Покупая хлопушки или петарды, обращайте внимание на наличие сертификата соответствия, инструкции на русском языке и срок годности. Опасность представляют изделия не соответствующие товарному виду – мятые, мокрые, с трещинами или другими повреждениями. Прежде чем использовать пиротехнику, необходимо выбрать безопасное место – это должна быть открытая площадка, двор или поляна, свободные от построек. В радиусе 100 метров - не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.





Мария Семак

15 декабря 2019 года



