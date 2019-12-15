Ливенская молодежь хочет служить в Президентском и Преображенском полках Такая информация опубликована в газете «Уездный город Ливны». Информация выяснилась в ходе призывной кампании.





Что касается итогов самой кампании, то из 446 юношей, вызванных в районе на призывную комиссию, к отправке готовы 50 человек. 281 призывник получил отсрочку от призыва для завершения учёбы. 38 молодых ливенцев отправились на дополнительное медицинское обследование в связи с жалобами на состояние здоровья. Но есть и те, кто готов стать профессиональным военным - в высшие военно-учебные заведения отобрано 25 кандидатов и 30 курсантов получают воинские специальности в Ливенском отделении ДОСААФ России.





Мария Семак

15 декабря 2019 года



