В Орле спортсмены соберутся на бал Традиционный Олимпийский бал состоится в ближайшую среду, 18 декабря.





На мероприятии выберут спортсменов года в 12-ти номинациях, чтобы вручить награды. Победителей определят в олимпийских и неолимпийских видах спорта, а также лучшие команды, спортивные федерации и районы по реализации комплекса ГТО. Благодарственные письма и грамоты получат и тренеры, внесшие огромный вклад в спортивную жизнь области. На сцену поднимутся те, кто подготовил уже не один десяток чемпионов, те, чьи заслуги в развитии спорта неизмеримо велики.





Анастасия Дорохова

16 декабря 2019 года



