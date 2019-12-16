В 2020 году орловцам положена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка С 1 января 2020 года сумма выплаты составит 10 316 рублей.





Право на такую выплату имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых, не превышающий двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Орловской области, составляет 22 248 рублей. Деньги выплачиваются до достижения ребенком возраста 3 лет.



Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается в учреждение социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) или фактического проживания либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Для назначения ежемесячной выплаты необходимо предъявить паспорт гражданина РФ, СНИЛС всех членов семьи заявителя, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев (зарплата, пенсия, алименты, стипендия, соцвыплаты), а также документ с реквизитами расчетного счета заявителя, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

16 декабря 2019 года



