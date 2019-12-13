Реконструкцию спортивной школы в Орле назвали провальной В 2016 году в спортивной школе №3 началась реконструкция. Через два года она завершилась. Стоимость работ составила 37 миллионов рублей. Однако недочеты ремонта стали очевидны почти сразу. Спустя полтора года заказчик так и не достиг понимания с подрядчиком относительно завершения работ.





В результате реконструкции спортивной школы кровля здания оказалась сконструирована таким образом, что на стены попадают осадки, от чего образуются сырость и грибок. Мокрые разводы на стенах в спортшколе олимпийского резерва №3 повсюду - в кабинетах, коридоре, даже в тренировочном зале. Это одно из многих последствий реконструкции спортшколы, которую уже окрестили провальной. Обновление обошлось в 37 млн рублей. Но практически сразу же после сдачи объекта, а произошла она полтора года назад, были выявлены дефекты и нарушения проектной документации. Об этом директор спортшколы доложил областным депутатам.



Вячеслав Новиков, директор спортивной школы олимпийского резерва №3: «В ходе встреч с госзаказчиком и генеральным подрядчиком удалось найти понимание в устранении некоторых нарушений, таких как отмостка здания, один запасной вход, и на 16 декабря запланирована замена некондиционных стеклопакетов».

Евгений Зюзин, заместитель руководителя КУ «Орёлгосзаказчик»: «Со всеми остальными пунктами подрядчик не согласился и считает, что это больше проблемы эксплуатации, чем некачественно выполненных работ. У нас составлен акт о невыполненных работах. Мы начинаем претензионную работу, подаем в суд, чтобы через суд заставить подрядчика к выполнению всех оставшихся невыполненных работ».

С нарушениями выполнены вентиляция и изоляция воздуховодов, стены и парапеты не утеплены. Нарекания вызывают даже светильники. А на цокольном этаже, который тоже, кстати, не утеплён, строительный мусор. При этом, если верить смете, он утилизирован.



Юрий Шаруненко, начальник административно-хозяйственного отдела спортивной школы олимпийского резерва №3: «У нас здесь 25 лет работал хореографический зал, он был обшит рейкой, строители все это сломали, сказали, что будут делать, но так это в планы и не попало».

В то время, когда «Орелгосзаказчик» готовил иск, подрядчик уже подал встречный. А пока будут идти суды, юные спортсмены продолжат заниматься в здании с протекающей крышей.





Артемий Лукьянчиков

13 декабря 2019 года



