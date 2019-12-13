С начала года в Орловской области произошло 4102 пожара 47 человек погибли, 27 получили травмы.





Статистику сегодня озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно прошло в режиме видеоконференции.



Один из главных вопросов - обеспечение безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Как сообщает информационный портал Орловской области, сотрудниками госпожнадзора проведены проверки более 100 объектов с массовым пребыванием детей, задействованных в подготовке и проведении новогодних праздников, проведено 518 профилактических мероприятий.



Кроме того, на территории области спланированы профилактические обследования 17 объектов реализации пиротехнической продукции.





Надежда Невматулина

13 декабря 2019 года



