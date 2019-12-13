Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Мешает ли плесень на стенах новым рекордам? И почему спортшкола № 3 терпит бедствие? Мы выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.



- Сладости с никотином. Орловские депутаты задумались об ограничении продажи модных пластинок. Мы выслушали мнения властей и медиков.



- Орёл. Триста лет назад. В Орле работали липецкие архитекторы. Что нашли, и где это можно будет увидеть? Наш корреспондент сегодня погрузилась в историю города.



- Волшебный мир маркетри. Как из дерева рождаются шедевры? Мы побывали на необычной выставке.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

13 декабря 2019 года



