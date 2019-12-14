В субботу в Орловской области в аварии погибли два человека Сообщение о ДТП на автодороге Орел-Залегощь поступило в 9:41.





Возле населённого пункта Красная Звезда столкнулись «ГАЗель», «ВАЗ-2115» и «Форд». Погибли 2 человека, трое травмированы, в том числе один несовершеннолетний. На месте ДТП работали пожарные ПСЧ-3, техногенная группа поисково-спасательной службы. Подробности аварии уточняются.











Орловское Информбюро

14 декабря 2019 года



