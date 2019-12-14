В Орёл прибыла частица Пояса Пресвятой Богородицы По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона с 14 по 17 декабря в Орловской епархии будет пребывать ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.





Святыня будет находиться в кафедральном соборе Ахтырской иконы Божией Матери ( ул. 5 Августа, 18 ) до 17 декабря.



Принесение святыни в рамках реализации программы «Духовная связь» сопровождается образовательными мероприятиями для молодежи.











Юлия Опанасюк

14 декабря 2019 года



