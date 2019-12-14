Орловских дайверов отметили в Москве Фильм об экспедиции наших спортсменов на Ладожское озеро стал лауреатом престижного конкурса.





Награды конкурса морских фильмов «Виват, Россия!» вручали в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Фильм «Озеро. Бухта. Пароход» отмечен дипломом III степени.



Напомним, в 2017 году, совершая тренировочные погружения на Ладожском озере орловские дайверы обнаружили фрагменты финского судна, затопленного в 1940 году при налете советских бомбардировщиков.





Анастасия Дорохова

14 декабря 2019 года



